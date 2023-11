„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist eine Kooperation der ehemaligen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der ehemaligen DDR und stammt aus dem Jahr 1973. Der Film ist seit Jahren ein absoluter Weihnachtsklassiker, der für viele an den Weihnachtstagen fest dazugehört.

Aschenbrödel, gespielt von Libuse Safrankova, ist eine emanzipierte und moderne Frau, die dem Prinzen (Pavel Travnicek) und seinen beiden Kumpels Karl und Willi zeigt, wo der Hammer hängt. Auch im Laufe der Jahre hat der Film nichts von seinem Charme eingebüßt. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ rührt zu Tränen, bringt uns zum Lachen und besticht auch durch tolle Musik. Für die war übrigens Karel Svoboda verantwortlich, der unter anderem auch die Lieder für „Die Biene Maja“, „Nils Holgersson“ und „Wickie und die starken Männer“ komponiert hat.

Der Märchenfilm aller Märchenfilme ist Romantik pur. Und da er aus Versehen in der Winterzeit gedreht wurde, passt er perfekt in die Weihnachtszeit. Wer hat kein Vergnügen daran, dem wunderschönen Prinzen beim Schwänzen vom Benimm-Unterricht zuzusehen? Oder der gemeinen Stiefmutter die Pest an den Hals zu wünschen, wenn sie der süßen ascheverschmutzten Stieftochter mal wieder die Tour vermiesen will? Ein Träumchen, wenn am Ende Aschenbrödel und der Prinz durch die verschneiten Felder zum Schloss reiten.