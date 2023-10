Wann ist mein Kind bereit für ein eigenes Smartphone?

Fast 46 Prozent der Befragten einer im Auftrag von eBay-Kleinanzeigen durchgeführten YouGov-Umfrage können sich vorstellen, ihr Kind bereits mit Eintritt in die Grundschule, also bereits mit 6 Jahren, mit einem Smartphone auszurüsten.

Doch Experten warnen immer wieder. "Kurzsichtigkeit, Angst, Depressionen, Schlafstörungen, Diabetes, Demenz und Bluthochdruck" - für Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer ist die Liste an möglichen Folgen lang. "Kinder unter zwölf Jahren sollten keine eigenen Geräte haben", rät auch Psychologe Christian Montag.

Kinder seien in der Selbstregulation noch nicht so gut wie Erwachsene, verstehen nicht, wann es an der Zeit ist aufzuhören, sagt er. Auch Kinder- und Jugendärztechef Thomas Fischbach forderte in einem Interview ausdrücklich: "Kein Handy vor elf Jahren!" - ohne Wenn und Aber!