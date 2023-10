Wanderin muss Heli-Einsatz selbst bezahlen

Mehr zum Thema

Partygäste verletzten Gastgeber schwer: Duo in U-Haft Nach einer eskalierten Auseinandersetzung bei einer Geburtstagsparty in einer Ingolstädter Wohnung ist gegen zwei junge Männer Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sollen die 17 und 19 Jahre alten Verdächtigen am Montagabend erst einen anderen Gast ins Gesicht geschlagen haben. Später soll das Duo im Freien vor der Wohnung den 24 Jahre alten Gastgeber mit einem Messer in den Lungenbereich gestochen haben.