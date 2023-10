Wanderer stürzt in den Alpen etwa 150 Meter ab und stirbt

Mehr zum Thema

US-Spielwarenkonzern und Puppenhersteller Zapf planen Fusion Der oberfränkische Puppenhersteller Zapf (Baby Born) und der US-Spielwarenkonzern MGA wollen fusionieren. Die Fusion solle im Frühjahr 2024 vollzogen werden, teilte Zapf am Montag in Rödental (Landkreis Coburg) mit. Die deutsche Tochtergesellschaft von MGA, derzeit Hauptaktionärin der Zapf Creation AG, sei an Zapf herangetreten und habe zu Verhandlungen eingeladen. Weitere Details wollten die Unternehmen nicht nennen.

203 statt 205 Abgeordnete: Bayerns Landtag wird kleiner Nach der Landtagswahl gehören dem Maximilianeum in der neuen Legislaturperiode zwei Abgeordnete weniger an. Mit 203 Mandatsträgern sind es aber weiterhin deutlich mehr als die 180 in der Verfassung vorgesehenen Sitze. Verantwortlich für den Aufwuchs sind die Überhangs- und Ausgleichsmandate.