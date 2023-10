Wanderer in Gebirge tödlich verunglückt

Ein Wanderer ist in den Berchtesgadener Alpen etwa 50 Meter abgestürzt und gestorben. Der 55-Jährige verunglückte am Donnerstag im Bischofswiesener Forst (Landkreis Berchtesgadener Land) am Mittleren Rotofen, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Freitag mitteilte. Eine Mieterin des Mannes meldete den 55-Jährigen am Donnerstagabend als vermisst. Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing, Teisendorf-Anger und Traunstein fanden den Toten noch in der Nacht und bargen ihn am Freitagmorgen. Nach Angaben des BRK schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus.