Wanderer entdecken Toten am Osterfelderkopf

Kollision mit Traktor: 23 Jahre alter Motorradfahrer tot Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Oberfranken tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Traktors am späten Freitagnachmittag von Tiefenellern in Richtung Lohndorf unterwegs, als er beim Linksabbiegen den 23-Jährigen auf seinem Motorrad übersah, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Lindner wirbt für Reduzierung der illegalen Einwanderung Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen hat FDP-Chef Christian Lindner erneut für mehr Kontrolle bei der Migration geworben. Wir bleiben ein weltoffenes Land dann, wenn wir den Zugang in unser Land kontrollieren, sagte der Bundesfinanzminister am Freitag beim Wahlkampfabschluss der bayerischen FDP in München.