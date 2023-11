Wand in Ingelheim wohl wegen maroder Bausubstanz eingestürzt

In Ingelheim am Rhein ist eine Hauswand eingestürzt. Das betroffene Gebäude sei unbewohnt und nahezu im Rohbau gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Frontwand des ersten Obergeschosses sei am Montagabend nach vorne eingestürzt. Grund dafür dürfte nach Polizeiangaben eine marode Bausubstanz gewesen sein. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen, hieß es. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bestand keine Gefahr für andere Gebäude. In der Nacht seien im Beisein des Eigentümers Sicherungsarbeiten vorgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Stadt Ingelheim. Die genaue Schadenhöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.