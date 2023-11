Wand bei Abrissarbeiten eingestürzt: Suche nach Person

Mehr zum Thema

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf einer Kreuzung Bei einem Verkehrsunfall in Berlin wurden am Mittwochmorgen vier Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Autos auf der Kreuzung Landsberger Allee Liebenwalder Straße im Bezirk Lichtenberg zusammen. Bei einem Fahrzeug schlugen nach dem Aufprall Flammen aus dem Motorraum. Einzelheiten zum genauen Hergang und zur Unfallursache nannte die Polizei nicht.

Kampf gegen Rechtsextremismus: „Würde es wieder tun“ Er prangerte den Rechtsextremismus an seiner Schule in Burg an und wurde herausgeekelt. Jetzt erhält der Lehrer Max Teske einen Preis für sein Engagement. Von seinen Handlungen ist er überzeugt.