Walter: Keine großen Änderungen im Braunschweiger Spiel

Analyse: Höherer Umschlag am Seehafen Brake erwartet Der an der Unterweser gelegene Seehafen Brake wird einer Prognose nach künftig mehr Güter umschlagen. Das geht aus einem am Mittwoch in Brake vorgestellten Hafenentwicklungskonzept hervor, das der landeseigene Hafenbetreiber NPorts in Auftrag gegeben hat.