Walter hat beim HSV wieder mehr Optionen: Lob für Poreba

Freier Eintritt bei mehr als 40 Museen am Reformationstag In Hamburg können am Reformationstag am kommenden Dienstag mehr als 40 Museen kostenfrei besuchen. Im Rahmen der Aktion #seeforfree werde zudem ein vielfältiges Programm in den Häusern geboten, teilte die Kulturbehörde am Donnerstag in Hamburg mit.