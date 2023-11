Waldhof-Mäzen Beetz setzt Frist: „Im Winter über dem Strich“

Mehr zum Thema

Mutmaßliche Hackergruppe in Ukraine festgenommen Im großen Stil sollen sie auch in Baden-Württemberg erpresst haben: Nun wurde eine mutmaßliche Hackergruppe in der Ukraine festgenommen. Die Arbeit der Ermittler ist damit aber nicht getan.

Beamtenbund ruft Landesbeschäftigte zu Warnstreik auf Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ruft der Beamtenbund Baden-Württemberg die Tarifbeschäftigten des Landes am Donnerstag zu einem landesweiten Warnstreik auf. Nach Angaben des Beamtenbundes werden rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Kundgebung in Stuttgart erwartet. Größere Einschränkungen für die Bürger dürfte es aber nicht geben: Die Mehrheit der Beschäftigten bei der Polizei oder in Ministerien sind Beamte - und die dürfen nicht streiken.