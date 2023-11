Wald in bayerischen Alpen durch Humusschwund bedroht

Mehr zum Thema

A94 nach Lkw-Unfall mit Gefahrgut wieder freigegeben Ein Lastwagen mit Gefahrgut ist auf der A94 umgekippt und hat damit eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn mit langen Staus ausgelöst. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Pastetten und Lengdorf (beide Landkreis Erding) verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst in der Nacht zum Freitag waren die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten beendet, so dass die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Autofahrerin stirbt nach Unfall in Oberbayern Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 299 im Landkreis Eichstätt tödlich verunglückt. Der Wagen der 53-Jährigen war am Donnerstagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb trotz Reanimation noch am Unfallort in der Gemeinde Mindelstetten. Der 49 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.