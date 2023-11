Wahlausschüsse sollen bei Verdacht schnell Infos einholen

Mehr zum Thema

Windig-böiges Herbstwetter in Thüringen Auf windig bis böiges Herbstwetter müssen sich die Menschen in Thüringen am Donnerstag einstellen. Bei überwiegend bedecktem Himmel und gebietsweise leichtem Regen klettern die Temperaturen höchstens auf 13 Grad und im Bergland auf 9 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Abend breitet sich der Regen aus. Es weht ein frischer bis starker Wind, in Kammlagen gibt es Sturmböen.

Auto erfasst Fußgängerin: 84-Jährige stirbt Eine 84 Jahre alte Frau ist in Schmölln von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Am Mittwochabend überquerte die Frau mit ihrem Rollator die Robert-Koch-Straße und wurde von dem Auto angefahren, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 23 Jahre alte Fahrer des Autos alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Die 84-Jährige starb noch am Unfallort. Der 23-Jährige habe unter Schock gestanden, so die Polizei.