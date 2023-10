Wahl von Verfassungsrichter im ersten Wahlgang gescheitert

Mehr zum Thema

Appell an Letzte Generation: Aktionen unterlassen Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Berlin infolge der Krieges im Nahen Osten hat Innensenatorin Iris Spranger an die Gruppe Letzte Generation appelliert, Straßenblockaden und andere Aktionen zu unterlassen. Die Polizei werde momentan an anderen Stellen gebraucht, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus und verwies auf den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gewalt bei pro-palästinensischen Demonstrationen.

Scholz kündigt „klare Kante“ gegen Antisemitismus an Gerade ist der Bundeskanzler von einer Reise nach Israel zurück. Auch in Deutschland hat der Gaza-Krieg erschreckende Konsequenzen. Die Bundesregierung will rigoros vorgehen.