Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin: Fünf Frauen im Finale

Bericht über Cyber-Bedrohung für Verwaltung Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) wird an diesem Freitag (14.30 Uhr) beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI) Rheinland-Pfalz über Maßnahmen zum Schutz vor der wachsenden Cyber-Bedrohung berichten. Der Landesbetrieb ist seit 20 Jahren der zentrale IT-Dienstleister des Landes. Er betreibt die digitale Infrastruktur für die Landesverwaltungen. Bei der Jubiläumsveranstaltung in Mainz wird auch Geschäftsführer Matthias Bongarth einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen geben.