Wagner-Festspiele müssen sparen: Einschnitte bei Chor

Mehr zum Thema

Fiels Empfehlung: „Vergessen, was in den letzten Wochen war“ Vor der Länderspielpause hat der 1. FC Nürnberg viele Punkte in der 2. Bundesliga gesammelt. Für Trainer Fiel zählt das nicht mehr. In Karlsruhe muss er einen Mittelfeldantreiber ersetzen.