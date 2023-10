Wagenknecht fordert: Faeser als Innenministerin entlassen

Nach der Hessen-Wahl hat die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht die Entlassung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser gefordert. Hintergrund ist das schwache Abschneiden der hessischen SPD mit Faeser als Spitzenkandidatin. Ersten Prognosen von ARD und ZDF vom Sonntag zufolge liegen die Sozialdemokraten bei 15,5 bis 16,0 Prozent. Wer in Wiesbaden scheitert, ist in Berlin fehl am Platz, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Rote Karte der Wähler sollte die Entlassung durch den Kanzler folgen.

Das Innenministerium sei eines der wichtigsten Ministerien und die Flüchtlingskrise mindestens so dramatisch wie 2015, meinte Wagenknecht. Hier braucht es an der Spitze keine Wahlverliererin, sondern maximale Handlungsfähigkeit. Sie warf Faeser vor, dass sie die Schleuserindustrie machen lässt. Die Bundesregierung solle sich an Ländern wie Dänemark orientieren und den Zuzug minimieren, sagte Wagenknecht.