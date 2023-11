Wagen überschlägt sich und fängt Feuer: Fahrerin stirbt

Erst überschlug sich das Auto, dann stand es in Flammen: Eine 28-Jährige ist am Donnerstag bei einem Unfall im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Die Bundesstraße 432 war zwischen Pönitz und Scharbeutz vom frühen Morgen an für gut acht Stunden voll gesperrt, wie die Polizei in Lübeck mitteilte.

Aus unbekannter Ursache war das Auto der Frau mit einem an einer Baustellenampel wartenden Fahrzeug kollidiert. Dessen 56 Jahre alte Fahrerin erlitt einen Schock. Der Wagen der 28-Jährigen überschlug sich, blieb auf der Seite liegen und geriet in Brand. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, konnten sie die Eingeklemmte nicht mehr retten.

Bei dem Auffahrunfall war das an der Baustellenampel wartende Fahrzeug auf einen weiteren Wagen in der Schlange geschoben worden. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Seelsorger betreuten die Zeugen und Angehörigen der Verunglückten. Um den Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Sachverständigen beauftragt.