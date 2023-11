Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel kommt

Mehr zum Thema

Land informiert über Flüchtlingssituation Das Land Hessen und die kommunalen Spitzenverbände wollen am Mittwoch (10.30) über die steigenden Herausforderungen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen informieren. Die Kommunen im Land drohten an ihre finanziellen Grenzen zu stoßen, teilte das Innenministerium mit. Neben dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) wollen sich auch weitere Minister und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände bei einem Pressetermin zu dem Thema äußern.