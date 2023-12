Waffe klemmt - Räuber bricht Überfall ab

Mehr zum Thema

Zwei Menschen bei Unfall auf A555 gestorben Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn gestorben. Nach ersten Informationen der Polizei sollen mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Ein Auto geriet durch den Unfall am Freitagabend bei Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) in Brand. Rettungskräfte konnten nur noch die Leichen der beiden Insassen bergen. Mindestens zwei weitere Menschen seien leicht verletzt worden und kamen in Krankenhäuser.

Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt Ein 64 Jahre alter Autofahrer hat in Velbert mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 41-Jährige kam noch ins Krankenhaus, starb dort aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.