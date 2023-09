Wärmepumpen erfreuen sich großer Beliebtheit!

Sie sind umweltfreundlich, effizient und DIE moderne Alternative zu Gas, Öl und Co.: Wärmepupen sieht man inzwischen wirklich überall. Aber was können die Geräte, die meist im Garten stehen und mit Luft aus der Umgebung Häuser beheizen? Lohnen sie sich wirklich? Was muss ich vor dem Kauf über mein Modell wissen? Die Stiftung Warentest hat einige Wärmepumpen unter die Lupe genommen.