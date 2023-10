Wachsendes Antisemitismus-Problem an Schulen

Mehr zum Thema

Familien auf Spielplatz antisemitisch beleidigt - Hitlergruß Mehrere Familien sind auf einem Spielplatz in Berlin-Marzahn antisemitisch beleidigt worden. Zudem zeigte der Täter einen Hitlergruß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann beschimpfte die am Montagabend auf einem Hof in der Mehrower Allee spielenden Kinder und deren erwachsene Begleiter mit antisemitischen Äußerungen, einige von ihnen wurden bespuckt. Dann soll der Mann den Nazi-Gruß gezeigt und mit der Hand einen Pistolenschuss angedeutet haben.