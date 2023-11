VW will auch bei Investitionen sparen

Mehr zum Thema

Autofahrer schmuggelt Drogen in seiner Unterhose über Grenze Knapp 80 Gramm Kokain haben Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim entdeckt - und zwar in der Unterhose des Autofahrers. Acht Kilo Marihuana fanden die Ermittler anschließend noch im Kofferraum des Wagens, wie das Osnabrücker Hauptzollamt am Freitag mitteilte.