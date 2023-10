Wie sehr die „Ab ins Beet!“-Fans Beet-Bruder Ralle ins Herz geschlossen haben, zeigen die unzähligen Kommentare und Beileidsbekundungen im Netz. „Er war ein authentischer Kerl mit dem Herz am rechten Fleck“, „Ralle war immer klasse“ oder „Unser Mitgefühl geht an seine Familie und Freunde, viel Kraft in dieser schweren Zeit“ sind nur drei der vielen Fan-Nachrichten. Vor allem seine lockere Art wird den Zuschauern in Erinnerung bleiben.