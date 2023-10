Vorzeitiger Baubeginn für zweites LNG-Terminal genehmigt

Mehr zum Thema

Leichnam nach Frachter-Unfall soll obduziert werden Nach dem Frachter-Unfall auf der Nordsee südwestlich von Helgoland soll der Leichnam eines Seemanns obduziert werden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg am Donnerstag. Angaben zur Identität des Seemannes, der nach dem Zusammenstoß der Frachter von Rettungskräften tot aus der Nordsee geborgen wurde, lagen zunächst nicht vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs.