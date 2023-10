Vorwurf des schweren Kindesmissbrauchs: Mann vor Gericht

Wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich von Dienstag (09.30 Uhr) an ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er sich zwischen 2012 und 2013 sowie zwischen 2016 und 2018 in insgesamt sieben Fällen an den Kindern seiner damaligen Lebensgefährtin vergangen haben. Nach Angaben des Gerichts ist der Angeklagte vorbestraft. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage eingeplant. Ein Urteil könnte demnach bereits Ende November verkündet werden.