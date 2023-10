Vorwürfe gegen Mohring: CDU setzt Kommission ein

Die Thüringer CDU setzt eine Kommission ein, um die Vorwürfe zu Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen gegen ihren früheren Vorsitzenden Mike Mohring aufzuklären. Das habe der Landesvorstand der CDU am Dienstagabend beschlossen, teilte Generalsekretär Christian Herrgott am Mittwoch auf Nachfrage mit. Demnach soll die Kommission aus ihm selbst, dem Landesschatzmeister sowie Mitgliedern des Kreisverbands Weimarer Land bestehen.

Bei den Vorwürfen geht es um Einladungen zu einer als privat gekennzeichnete Feier und die Frage, ob die Kosten dafür vom CDU-Kreisverband Weimarer Land bezahlt wurden.

Mohring hatte darauf mit einer Schilderung der Vorgänge aus seiner Sicht reagiert. Es habe sich um eine private Veranstaltung gehandelt, die er auch selbst bezahlen wollte. Die für die Veranstaltung erstellten Rechnungen sind sicherlich in gutem Glauben nicht an mein Bürgerbüro in Bad Berka adressiert worden, sondern an die CDU im Weimarer Land in Apolda, so Mohring. Inzwischen habe er alle Rechnungen beglichen.

Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen schickte die Thüringer CDU Mohring einen Fragenkatalog. Nach Angaben eines CDU-Sprechers sind diese Fragen inzwischen beantwortet worden.