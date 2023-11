Vorwürfe gegen Landessportbund: Aufarbeitung gefordert

Mehr zum Thema

Einbrecher: Antisemitische Parolen in Keller von Lokal Zwei unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Lokal in Berlin-Lichtenberg antisemitische Parolen in einen Keller geschmiert. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt nach dem Einbruch in der Nacht zu Montag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde der Einbruch am Montag von Verantwortlichen des Lokals angezeigt.