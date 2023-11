Vorstandskandidat sagt Unimedizin ab

Mehr zum Thema

Auftragsflaute im Wohnungsbau setzt sich fort Die Thüringer Bauunternehmen erleben weiter eine Auftragsflaute beim Wohnungsbau. Von Januar bis September seien Aufträge in Höhe von rund 132 Millionen Euro eingegangen und damit über 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mit. Ganz anders sah es hingegen beim öffentlichen Bau und im Straßenbau aus. Hier kletterten die Auftragseingänge in den ersten neun Monaten des Jahres laut der Statistiker um 21 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Beim gewerblichen Bau waren die Auftragsbücher demnach ähnlich gut gefüllt wie 2022.

Stolpersteine mit Hakenkreuzen beschmiert: Zeugen gesucht Unbekannte haben Stolpersteine in der Geraer Innenstadt mit Hakenkreuzen beschmiert. Insgesamt seien vom vergangenen Mittwoch bis Donnerstag sieben Stolpersteine beschmiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Alle Schmierereien seien entfernt worden. Da von den Tätern bislang jede Spur fehlt, bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hilfe.