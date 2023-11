Zum meteorologischen Winteranfang am Freitag bleibt es auch am Tage meist frostig kalt.

In der zweiten Wochenhälfte wird es vor allem für den Süden spannend. Denn am Donnerstag gibt es im Süden und Norden weitere Schneeschauer, die im Stau der Alpen auch mal größere Schneemengen bringen könnten. Dann zieht am Freitag ein neues Tief von Südwest nach Nordost mit Schnee durch. Die genaue Zugrichtung ist aber noch nicht sicher. Im Süden könnte es sogar in tieferen Lagen teils Regen geben. Aber das müssen wir noch abwarten. In den höheren Lagen könnte die Schneehöhe aber dramatisch ansteigen. Schneeverwehungen und Schneebruch könnten zusätzlich zur Gefahr werden.



Ausblick Wochenende:



Das Wochenende wird wahrscheinlich überwiegend trocken mit nur wenigen Schauern. Aber es bleibt weiterhin kalt mit nur wenigen Plusgraden und gefühlten -3 bis -10 Grad. Die Nächte bleiben verbreitet frostig kalt mit teils zweistelligen Minusgraden.



