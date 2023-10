Vorschläge zum Abschuss von Wölfen reichen Minister nicht

Mehr zum Thema

Empfängerzahlen von Blindenhilfe leicht gesunken Die Zahl an Menschen, an die im Jahr 2022 Blindenhilfe ausgezahlt wurde, ist in Sachsen-Anhalt leicht gesunken. Wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte, gab es im vergangenen Jahr 425 Empfänger von Blindenhilfe. Im Jahr 2021 waren es 450 Menschen. Demnach wurde im Jahr 2022 von dem überörtlichen Träger Blindenhilfe in Höhe von 1.489.848 Euro ausgezahlt. Die meisten Empfänger (50) wurden demnach im Landkreis Harz gezählt. Die wenigsten Empfänger (10) lebten im Altmarkkreis Salzwedel. Jeweils 60 Empfänger wurden in den beiden Großstädten Halle (Saale) und Magdeburg registriert.