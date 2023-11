Vorletzter Köln empfängt Serienmeister Bayern

Nur sechs Punkte aus elf Spielen hat der 1. FC Köln in dieser Saison bisher geholt. Und nun kommt Serienmeister FC Bayern München. Im Vorjahr sah der FC zweimal gut aus gegen die Bayern.

Ausgerechnet jetzt kommt der FC Bayern: Zum Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellen-Vorletzte 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den Serienmeister. Der ist zwar nur Tabellenzweiter hinter Bayer Leverkusen, hat in elf Spielen aber 29 Zähler geholt - und damit schon 23 mehr als die Kölner. Zudem hat FC-Trainer Steffen Baumgart, wie er selbst eingesteht, eine unterirdische Bilanz gegen die Münchner, holte in sieben Liga-Spielen nur einen Punkt.

Aber im Vorjahr sahen Baumgart und die Kölner zweimal gut aus gegen den Meister der letzten elf Jahre: Beim Hinspiel in München führte der FC bis in die 90. Minute mit 1:0, im Rückspiel im eigenen Stadion hielt er bis zur 89. Minute ein 1:1. Beide Male trafen die Bayern aber noch spät. Das Tor von Jamal Musiala in Köln machte die Bayern 181 Tage vor dem Duell am Freitag zum Meister.