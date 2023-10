Vorlesungsstart an den Unis: Mehr Erstsemester in Bayern

Mehr zum Thema

1860 München verpasst Sieg in Münster in der Schlussphase Der TSV 1860 München hat einen Auswärtssieg bei Preußen Münster durch ein spätes Gegentor verpasst. Die Löwen spielten am Sonntagabend beim Aufsteiger nur 1:1 (0:0) und rutschten in der 3. Fußball-Liga auf den 14. Tabellenplatz ab. Die Münchner sind in der Meisterschaft nun seit drei Spielen sieglos.