Vorfahrtsunfall im Kreis Sigmaringen - 17-Jährige stirbt

Verwaltungsgerichtshof weist Klagen zu Stuttgart 21 ab Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat zwei Klagen zum Bahnprojekt Stuttgart 21 abgewiesen. Das teilte das Gericht am Mittwoch in Mannheim mit. In beiden Verfahren ging es um den Brandschutz in verschiedenen Tunneln des Projektes. Mit einer Klage wollten die Kläger laut Gericht eine Verbesserung des Brandschutzes in mehreren Tunneln erreichen, mit der anderen eine Detailveränderung des Entrauchungskonzepts im Fildertunnel verhindern.