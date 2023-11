Vorfahrtsunfall: ein Mensch schwer verletzt

Mehr zum Thema

Auffahrunfall auf A8: Frau in Auto eingeklemmt und Sperrung Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 ist eine Frau in einem Auto eingeklemmt worden. Über den Zustand der Frau und ob es weitere Verletzte gab, konnte eine Polizeisprecherin am Mittwoch keine Angaben machen. Demnach habe es zwei Unfälle gegeben: Erst sei ein Lastwagen auf ein Auto aufgefahren, dann ein weiteres Auto auf den Lastwagen. Ein Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge im Einsatz.