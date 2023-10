Vorfahrt missachtet - Mitfahrer tödlich verunglückt

Mehr zum Thema

Programm der Heimattage wird ab 2027 gestrafft Die Heimattage Baden-Württemberg werden künftig gestrafft. Als Kern der Neuausrichtung sollen sie ab 2027 auf zwei Wochen konzentriert werden, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Mit dem neuen Konzept mache man sie attraktiver, flexibler und sorge dafür, dass auch künftig alle Städte und Gemeinden, ganz gleich welcher Größe, die Heimattage ausrichten könnten. Sie wurden 1978 ins Leben gerufen.