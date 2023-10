Vorfahrt missachtet - Mitfahrer tödlich verunglückt

Mehr zum Thema

Ein Wildschwein als Haustier Ein Zimmermann aus Baden-Württemberg hat nicht nur einen Hund, sondern auch ein zahmes Wildschwein als Haustier. Keiler Friedrich, mit vollem Namen Friedrich Hannibal Schnitzel, kam als mutterloser, acht Wochen alter Frischling zu Dennis Renschler nach Birkenfeld bei Pforzheim. Zuvor war der Kleine von der Tierrettung mit Lämmermilch aus der Flasche hochgepäppelt worden. Jetzt ist der noch nicht ausgewachsene Friedrich schon etwa 50 Kilo schwer und in seinem großen Gehege direkt am Haus ebenso daheim wie auch in Renschlers Werkstatt oder dem Büro. Da darf Friedrich manchmal herumstromern, wenn kein Mitarbeiter da ist.