Vorfahrt missachtet: Fünf Menschen teils schwer verletzt

Fahrer betrunken: Auto mit Kind an Bord überschlägt sich Ein Mann und ein Kind haben sich mit einem Auto in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) überschlagen und wurden dabei leicht verletzt. Der 48-jährige Fahrer war wohl alkoholisiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Er war mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und eine fünf Meter hohe Böschung hinabgefahren. Dabei überschlug sich das Auto.