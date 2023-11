Vorfahrt missachtet: Auto gegen Ampel geschleudert

Mehr zum Thema

Weitere Zeugen und Gutachten im Ofarim-Prozess erwartet Der Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung wird heute (9.00 Uhr) fortgesetzt. Nach Angaben eines Sprechers des Leipziger Landgerichts sind zunächst Augenzeugen des Vorfalls in einem Leipziger Nobelhotel vorgesehen. Zudem wird ein Gutachten zu den Videoaufnahmen in der Lobby erwartet.