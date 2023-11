Vorfahrt genommen: Zwei Verletzte bei Unfall in Zwickau

Mehr zum Thema

Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Erzgebirgskreis Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Erzgebirgskreis gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche am Dienstagmorgen mit seinem Motorrad auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve gestürzt und dabei in den Gegenverkehr gerutscht. Dort prallte er auf einen entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 17-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort in Bockau verstarb. Die Bundesstraße zwischen Bockau und Aue war für fünf Stunden voll gesperrt.

Vitali Klitschko: Krieg darf nicht aus dem Fokus geraten Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko blickt mit Sorge auf die kommenden Monate. Vor dem Winter bin ich nervös, sagte der ehemalige Profiboxer am Rande der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. In der Ukraine herrsche derzeit eine Illusion an Leben, die jede Sekunde zerstört werden kann, beschrieb der Politiker die Lage in seinem Heimatland. Die Menschen dort träumten von Frieden. Einen Teil der Ukraine an Russland abzugeben, sei undenkbar. Wir kämpfen auch für unsere europäische Zukunft, so Klitschko.

