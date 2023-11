Voraussichtliche Mannschaften, Fußball-Europa-League

Mehr zum Thema

4,9 Millionen pendeln in NRW zur Arbeit - Zahl gewachsen Staus auf den Autobahnen, volle Züge - in der morgendlichen Rushhour stößt der Verkehr im einwohnerstärksten Bundesland NRW immer wieder an seine Grenzen. An die fünf Millionen Menschen pendeln jeden Tag zur Arbeit - die Zahl ist gewachsen.

Operation nötig: Tapsoba fehlt Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen muss im Europa-League-Spiel beim FK Karabach Agdam auf Stamm-Innenverteidiger Edmond Tapsoba verzichten. Der 24-Jährige wird an der linken Hand operiert und fällt deswegen auch für die kommende Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Union Berlin aus. Wir haben entschieden, dass es die richtige Zeit ist, die Operation zu machen, sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso am Mittwoch vor der Abreise nach Aserbaidschan. Nach der Länderspielpause im Anschluss an das Union-Spiel soll der burkinische Nationalspieler wieder fit sein.