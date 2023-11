Voraussichtliche Mannschaften, Fußball-Champions-League

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Vergewaltiger weiter auf der Flucht Nach einem Angriff auf eine Seniorin und einer Vergewaltigung am Folgetag wird in Berlin weiter nach einem 25-Jährigen gesucht. Die Fahndung nach dem Mann sei noch nicht erfolgreich gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Behörde hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen zu den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung und der Vergewaltigung in einer Spezialabteilung für Sexualdelikte gebündelt.