Mibrag nimmt Photovoltaik-Anlage in altem Tagebau in Betrieb Das Bergbauunternehmen Mibrag hat auf einem alten Tagebaugelände südlich von Leipzig eine riesige Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Mehr als 66.000 Solarmodule stehen nach Unternehmensangaben auf einer 55 Hektar großen Fläche. Das entspricht rund 77 Fußballfeldern.