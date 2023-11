Vor Württemberg-Duell: Heidenheim erlebt neue Situation

Mehr zum Thema

Größerer Einsatz der Polizei in Aalen In einem Teilort von Aalen gibt es rund um ein Gebäude einen größeren Polizeieinsatz. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, man wisse noch nicht genau, was vorgefallen sei. Die beteiligten Personen seien noch nicht gehört worden. Es bestehe keine Gefahr für die umliegenden Bewohner. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.