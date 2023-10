Vor Joels (6) Tod in Pragsdorf: Hat Tatverdächtiger auch Bruder (12) attackiert?

Über den Angriff habe Joels zwölfjähriger Bruder vor der Gewalttat in Pragsdorf nicht mit seinen Eltern gesprochen, so Habetha. Erst nach dem Todesdrama um Joel seien diese Informationen durch Vernehmungen der Beamten bekannt geworden.

Etwa 50 Trauergäste versammeln sich am Dienstag in der Trauerhalle des Neuen Friedhofs in Neubrandenburg, um Abschied von Joel zu nehmen. Die Stadt Neubrandenburg, die den Friedhof betreibt, hatte Bildaufnahmen ohne Genehmigung der Familie im Umfeld der Trauerhalle untersagt. Das Ordnungsamt kontrolliert während der Trauerfeier die Eingänge des Friedhofs. Nach Angaben der Stadt wird die Beisetzung der Urne im engsten Familienkreis an einem anderen Ort stattfinden.

Am 14. September war der Sechsjährige nicht, wie mit seinen Eltern verabredet, vom Spielen zurückgekehrt. Kurze Zeit später hatten Rettungskräfte den Jungen mit Stichwunden in einem Gebüsch des Ortes gefunden. Doch die Hilfe war zu spät gekommen: Joel erliegt kurz danach seinen schweren Verletzungen. Der 14-jährige mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft und schweigt bisher zu den Vorwürfen.