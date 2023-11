Vor Gast Hrubesch: Bayern-Fußballerinnen schlagen Wolfsburg

Mehr zum Thema

Flugbetrieb nach Geiselnahme in Hamburg wieder angelaufen Tausende Fluggäste sind vom Samstagabend an von der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen betroffen, Hunderte Flüge werden gestrichen. Erst nach über 20 Stunden läuft der Flugbetrieb wieder langsam an.

Streit mit Ehefrau in Stade Ausgangspunkt für Geiselnahme Die Geiselnahme einer Vierjährigen durch ihren Vater auf dem Hamburger Flughafen hat nach Polizeiangaben im niedersächsischen Stade begonnen. Der Mann sei dort aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau in eine psychische Ausnahmesituation geraten, teilten die Beamten am Sonntagabend mit. Vorausgegangen sei ein Streit, in dessen Verlauf der Mann die Mutter des Kindes zur Seite stieß und unmittelbar danach mit dem Mädchen im Auto in Richtung Hamburg flüchtete.