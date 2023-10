Vor Fristende des Gerichts: Hertha einigt sich mit Jarstein

Mehr zum Thema

Messerangriff auf Halbschwester: 41-Jähriger vor Gericht Weil er seine Halbschwester in einem Linienbus mit einem Messer attackiert und lebensbedrohlich verletzt haben soll, steht ein 41-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Sieben Mal soll er im April im Stadtteil Gesundbrunnen auf die damals 33-jährige Frau eingestochen haben. Zu Prozessbeginn am Donnerstag sagte der Beschuldigte, er habe die Tat nicht begangen.