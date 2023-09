Vor Darmstadt-Spiel: Ducksch und Friedl brechen Training ab

Mehr zum Thema

Weil: Gesellschaft muss Demokratie verteidigen Die Demokratie in Deutschland muss nach Ansicht von Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil in Zukunft noch stärker verteidigt werden. Eine Demokratie lebt davon, dass Bürger zu ihr stehen und sie verteidigen, sagte der SPD-Politiker am Samstag bei einer Demonstration gegen eine Zusammenkunft der rechtsextremen Partei Die Heimat (ehemals NPD) in Eschede bei Celle. Er merke derzeit, dass gesellschaftliche Fundamente bröckelten, von denen er gedacht hätte, sie seien betonfest.