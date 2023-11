Vor 75. Geburtstag: Würde nur noch für einen Club arbeiten

Mehr zum Thema

Geldautomat in Bad Münstereifel gesprengt Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in Bad Münstereifel gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die Sprengung in einer Bankfiliale auch das Gebäude beschädigt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Derzeit sei die Lage aber noch sehr unklar. Zu möglichen Tätern und den genauen Schäden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Ob Geld erbeutet wurde, war ebenfalls noch unklar.