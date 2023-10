In Frankreich wird die Neuauflage Anfang nächsten Jahres laufen, auch in der Schweiz. Italienische, niederländische, spanische sowie skandinavische Sender haben ihr Interesse bei der Messe an der Côte d’Azur ebenfalls bekundet. Und auch die Chancen für Deutschland stehen nicht schlecht. Als 2008 die letzte Staffel erschien, galt das Image als veraltet. Selbst die bisherigen Folgen mussten technisch auf einen neuen Stand gebracht werden. „Wir wollten die Reihe modernisieren, ohne die DNA des Konzepts zu verändern“, so Barillé.

Lese-Tipp: Alf ist tot, lang lebe Alf! Was wurde eigentlich aus der Familie der süßen, außerirdischen Fellnase?

Gleichgeblieben sind dabei die hochwertige Wissensvermittlung mit „viel Humor“ sowie altbekannte Charaktere wie der weise, weißbärtige „Maestro“. Die Verkürzung der Episoden von 26 auf sieben Minuten habe mit dem Nutzungsverhalten der jungen und jüngsten Zuschauerschaft zu tun: Sie verweilen eben nicht mehr so lange bei bestimmten Inhalten und konsumieren inzwischen über die verschiedensten Endgeräte. (dpa/jbü)